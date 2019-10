Duizendtal leden viert Dag van de Jeugdbeweging Wannes Vansina

18 oktober 2019

14u01 0

Leden van de Mechelse jeugdverenigingen vieren vandaag vrijdag de Dag van de Jeugdbeweging. Deze ochtend kwamen ze massaal en in uniform samen op de Grote Markt voor een ontbijt en ambiance, tijdens de middagpauze van school trachtten ze elkaar de loef af te steken tijdens verschillende massaspelen. Uiteraard gebeurde dat met de nodige plaagstoten heen en weer tussen de chiro’s en de scouts en werd er gewedijverd over onder meer wie zijn vlag het hoogst mocht hangen op de gesjorde constructie. Ondanks het gewedijver werd de Dag toch vooral een groot feest. Op de Dag van de Jeugdbeweging volgt vanavond overigens ook nog de Nacht van de Jeugdbeweging in de Loods, met voor het eerst ook een ‘mini-nacht’ voor de jongste leden

