Duizenden bezoekers zoeken koopjes op rommelmarkt Heffen Antoon Verbeeck

01 september 2019

15u57 0

Duizenden bezoekers vonden op zondag opnieuw hun weg naar de rommelmarkt in Heffen. Dit jaar was de organisatie, De Ware Supporters van KV Mechelen, aan de 19de editie toe. Wat begon als een rommelmarktje met zestig standen is na bijna twintig jaar uitgegroeid tot één van de bekendste rommelmarkten van de regio. Dit jaar werden er meer dan 700 standen geteld. De opbrengst van het standgeld gaat de vereniging onder andere besteden aan het huren van een bus bij uitwedstrijden van KV.