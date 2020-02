Dubbelsprong schenkt 1.400 euro aan vluchthuis: “Kostprijs mag geen drempel zijn om uit een onveilige situatie te stappen” Wannes Vansina

21 februari 2020

De Mechelse basisschool Dubbelsprong heeft 1.400 euro geschonken aan het Emmahuis, een vluchthuis in de stad. De opbrengst gaat naar kinderen die er verblijven.

De school aan het Berthoudersplein zamelde het geld in met een wintermarkt. De keuze lag voor de hand: Dubbelsprong vangt nu kindjes die in het Emmahuis verblijven op.

Geen subsidies

“Zo krijgen zij een kans op duurzaam onderwijs. Onze leerkrachten doen extra inspanningen om deze kinderen zich welkom en thuis te laten voelen en op te vangen”, zegt directeur Ingrid Horemans.

“We krijgen hier geen extra subsidies voor omdat de periode dat ze op onze school zijn, vaak kort is. Maar dat is voor ons geen reden om deze kinderen in de kou te laten staan.”

Geweld

Het vluchthuis van het CAW voor vrouwen en kinderen op de vlucht voor fysiek en/of emotioneel geweld neemt de cheque graag aan.

“Het verblijf in ons Emmahuis is helaas niet gratis en daarenboven verlaten nog te veel mama’s met kinderen ons vluchthuis met openstaande schulden, wat het moeilijk maakt om te kiezen voor een nieuwe start”, zegt teamverantwoordelijke Ronny Daemen.

Gratis verblijven

“Met de 1.400 euro van Dubbelsprong kan één kindje onder de 12 jaar er twee maanden lang gratis verblijven en nog een ander kindje één maand. De kostprijs mag toch geen drempel zijn om uit een onveilige situatie te stappen?”