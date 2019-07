Drukkerij Coloma neemt Drukkerij Vivijs over Wannes Vansina

05 juli 2019

De Mechelse Drukkerij Coloma neemt Drukkerij Vivijs in Sint-Katelijne-Waver over. De zaakvoerder van de laatste firma, al decennialang een vaste waarde, gaat met pensioen. De overname maakt dat de drie arbeidsplaatsen niet verloren gaan. “Elke concurrent die ermee stopt, is een verlies”, zegt Steven Verlinden, general manager van Drukkerij Coloma. “Met elke drukkerij die de deuren sluit, gaat er heel wat expertise verloren. Expertise die we in de sector heel goed kunnen gebruiken. De jarenlange vakkennis van Drukkerij Vivijs geven we nu door aan de volgende generatie drukkers.” Drukkerij Coloma is een familiebedrijf waar de inkt al drie generaties door de aderen stroomt.