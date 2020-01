Drukker en toneelspeler Lambert Verelst viert 100ste verjaardag: “Louis Neefs zong in mijn cabaretgroep” Wannes Vansina

27 januari 2020

13u46 3 Mechelen Geboren en getogen Mechelaar Lambert Verelst heeft maandag zijn 100ste verjaardag gevierd. “Ik heb er niks speciaals voor gedaan.”

Lambert was een van de eerste bewoners van de appartementsblokken aan de Kruisbaan van de toenmalige Mechelse Goedkope Woning, waar hij nog altijd zelfstandig woont. Ondanks zijn leeftijd kookt hij nog en doet hij zelf de was en de plas.

“Ik was drukker. Ik ben op 14-jarige leeftijd als leerjongen bij de Mechelse Drukkerijen begonnen en er als gepensioneerde gestopt op mijn 60ste”, vertelt de eeuweling.

Louis Neefs

Zijn grootste passie was toneel. Hij richtte cabaretgroep De Poolster op, met Louis Neefs – de bekende zanger moest toen nog debuteren - als een van de leden. Later zong hij ook in verschillende koren. “Als toneelspeler moet je een goede vrouw hebben. Je komt ’s avonds thuis om te eten en je bent een halfuur later weer weg. ‘Wanneer kom je thuis?’ Tja.”

Buurvrouwen

Die goede vrouw werd Delphine Meulemans, die in 1992 op 70-jarige leeftijd overleed. Samen kregen ze twee zoons: Willy en Paul. Intussen telt hij zes kleinkinderen en elf achterkleinkinderen.

Momenteel geniet Lambert vooral van lezen, kruiswoordraadsels maken en van de regelmatige bezoekjes aan de buurvrouwen. “Ik doe geen zotte dingen, nooit gedaan. 100 jaar, dat weegt hoor.”