Drugstransport komt Nederlands koppel duur te staan Wannes Vansina

10 september 2020

19u45 0

Twee jaar cel en 8.000 euro boete, beide voor de helft uitstel. Dat hebben Arie V.D. en zijn vriendin Kayleigh V. gekregen voor het transporteren van drugs. Het koppel liep begin juli tegen de lamp in de buurt van het Rode Kruisplein in Mechelen met een hele drugsapotheek in hun wagen. Volgens zijn verklaring werd hij onder druk gezet om de drugs te gaan leveren en deed hij dat ook omdat hij door corona zijn job verloren was. Zij ontkende altijd alle betrokkenheid. Volgens haar verklaring wist ze niet dat haar vriend drugs vervoerde, maar dat kon de rechter dus niet overtuigen.