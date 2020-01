Drugsdealer vliegt 18 maanden achter tralies TVDZM

15 januari 2020

17u25 0 Mechelen De 35-jarige Yassin B. uit Mechelen is door de rechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van 18 maanden en een geldboete van 8.000 euro. Vorige maand stond de dertiger terecht voor een drugshandeltje.

In mei 2019 liep Yassin B. tegen de lamp na een verkeerscontrole in Mechelen. “Hij was toen in het bezit van een kleine hoeveelheid cocaïne maar ook zo’n 1.000 euro aan cash geld”, klonk het op zitting. “Tijdens de huiszoeking werd meer drugs gevonden.”

De dertiger wou ook niet meewerken met de politie. Zo weigerde hij zijn pincode van zijn gsm te geven. Voor de rechtbank waren de feiten voldoende bewezen. De verdediging sprak dat tegen. “Er is nooit getapt en er zijn geen afnemers gevonden. Nergens in dit dossier werd er een objectief bewijsstuk gevonden waaruit bleek dat hij drugs verhandelde”, zei zijn raadsman Johan Platteau op zitting. Of de man in beroep gaat, is nog niet duidelijk.