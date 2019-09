Drugsdealer riskeert een jaar cel met gedeeltelijk uitstel TVDZM

03 september 2019

17u20 0 Mechelen Bader A., een illegaal uit Algerije, riskeert een celstraf van een jaar en een geldboete tot 8.000 euro met gedeeltelijk uitstel. De man wordt verdacht van het verhandelen van cannabis en cocaïne.

De drugsdealer liep tegen de lamp eind juni 2019. De politie voerde toen een controle uit in een VZW in Mechelen-Noord. Verschillende aanwezigen werden gecontroleerd. Onder hen ook Bader A. Hij kwam volgens het parket net uit de keuken toen de politie was binnengevallen.

“Wanneer de politie hem om zijn identiteitskaart vroeg, beweerde hij aan de inspecteurs dat deze nog in zijn wagen lag. Beklaagde ging naar buiten, de politie volgde hem. Uiteindelijk gaf hij toe dat hij zijn wagen niet vond en besloot de politie om hem te fouilleren”, klonk het bij openbaar aanklager Karel Berteloot.

Cocaïne en cannabis

Tijdens het fouilleren werd er zakje met drugs aangetroffen. Net zoals enkele drugsgerelateerde berichten in zijn telefoon. In de buurt werden er verder ook nog vijf bolletjes met cocaïne alsook tien zakjes met cannabis gevonden. Ook deze drugs waren volgens het parket afkomstig van beklaagde.

Hierop besloot de politie om de man te arresteren. Daarbij gaf hij tot overmaat van ramp ook nog een valse naam op. Hiervoor stond hij eveneens terecht.

“Beperkte handel”

Zijn advocaat Saïd Aboulakil vroeg vandaag om een straf met uitstel. “De feiten worden niet betwist. Alleen gaat het hier om een beperkte handel”, klonk het bij de strafpleiter. “Een handel waarmee hij begon uit noodzaak. Hij was illegaal en trok naar België met ideeën en dromen. Alleen kwamen deze niet uit en begon hij te dealen.”

Een vonnis in de zaak volgt op 16 september.