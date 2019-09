Drugsdealer krijgt straf met uitstel TVDZM

17 september 2019

14u55

Een illegaal uit Algerije is door de rechter veroordeeld tot een celstraf van een jaar met uitstel. De man stond terecht voor het verhandelen van cannabis en cocaïne. De Algerijn werd eind juni 2019 opgepakt bij een controleactie van de politie. Niet enkel werd er drugs gevonden tijdens het fouilleren, in zijn gsm werden er ook nog enkele drugsgerelateerde berichten gevonden. Bij zijn arrestatie gaf hij aan de politie-inspecteurs ook nog een valse naam op. De man ontkende de feiten niet. Hij vroeg een straf met uitstel en kreeg die ook. Van de 8.000 euro geldboete is enkel 1.600 euro effectief.