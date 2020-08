Drugsdealer (22) verstopt cocaïne in ingenieus opbergvak van voertuig Tim Van Der Zeypen

06 augustus 2020

11u00 2 Mechelen Yassine E.M., een 22-jarige man uit Antwerpen, heeft zich vandaag moeten verantwoorden voor de rechters in Mechelen. De twintiger stond terecht voor het bezit en het verhandelen van cocaïne. Deze verstopte hij in een ingenieus ontworpen opbergvak van zijn wagen.

Het voertuig van de twintiger werd in volle lockdown in april jongstleden opgemerkt door de politie van Mechelen-Willebroek. Dat gebeurde op Brusselsesteenweg. “In het kader van niet-essentiële verplaatsingen wilde de politie het voertuig controleren, maar de chauffeur was niet van plan om zich aan de kant te zetten”, zei openbaar aanklager Wannes Donnies. “De chauffeur dreef de snelheid op en er volgde een dolle achtervolging.”

Voor die achtervolging ten einde kwam na een aanrijding met een elektriciteitspaal op de Tervuursesteenweg, beging de chauffeur meerdere verkeersovertredingen. Zo haalde hij snelheden boven de honderd kilometer per uur, reed hij door het rode verkeerslicht en haalde hij andere weggebruikers in langs links. Na de crash, waardoor een autowiel beschadigd raakte, zette de twintiger zijn wagen uiteindelijk aan de kant.

Verborgen in een ingenieus ontworpen opbergvak van de wagen, werd er 276 gram cocaïne gevonden Openbaar aanklager Wannes Donnies

Magneet

Die was tijdens de politie controle bijzonder zenuwachtig en jammerde onder meer dat hij een geldboete ging krijgen. “Door die nervositeit besloot de politie om de man te controleren. Er werd ook een drugshond ingezet na het vinden van 1.900 euro aan cash geld”, luidde het nog. “Verborgen in een ingenieus ontworpen opbergvak van de wagen, zo kon de middenconsole worden verwijderd met een magneet, werd er 276 gram cocaïne gevonden.”

Na de controle werd de twintiger meegenomen naar het politiekantoor. Er volgde ook nog een huiszoeking in de woning. Drugs werd er niet gevonden, maar de vader van de twintiger gaf wel meteen toe dat hij zijn zoon betrokken was met het verhandelen van drugs. Zelf ontkende hij dat. “Die drugs is niet van mij. Ik moest die gaan afleveren in Mechelen. Het was een vriendendienst waarvoor ik 250 euro zou krijgen”, klonk het.

Hij heeft een misstap begaan, maar een celstraf van 37 maanden is wel erg streng Advocaat Thibaud Delva

Misstap

Het parket geloofde die uitleg niet en vorderde een effectieve celstraf van 37 maanden alsook een geldboete die kan oplopen tot 16.000 euro. “Twee jaar geleden werd hij ook al veroordeeld voor het verhandelen van drugs. Hij kreeg toen een werkstraf van 180 uren, maar werkte die volledig af”, besloot de aanklager. “Als meneer het interessanter vindt om vriendendiensten te verlenen in plaats van een kans te grijpen, moeten wij ook niet mild zijn.”

De raadsman van de 22-jarige betwistte het drugsbezit op zitting niet. “Hij heeft een misstap begaan”, klonk het in het pleidooi van strafpleiter Thibaud Delva. “Alleen vinden wij een celstraf van 37 maanden teveel en te streng.” Sinds de feiten zit de twintiger in de gevangenis. Hij verscheen dan ook aangehouden voor de rechter. Een vonnis in de zaak volgt op 19 augustus.