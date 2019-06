Dronken vrouw (71) veroorzaakt ongeval en vlucht: “Rijbewijs onmiddellijk ingetrokken” Tim Van der Zeypen

24 juni 2019

08u40 0 Mechelen De lokale politiezone Mechelen-Willebroek heeft het rijbewijs ingetrokken van een 71-jarige vrouw. De vrouw veroorzaakte in de Eikestraat een ongeval met stoffelijke schade en pleegde vervolgens vluchtmisdrijf. De vrouw werd geïdentificeerd en haar rijbewijs werd ingetrokken voor vijftien dagen.

Bij het ongeval raakte niemand gewond maar de vrouw veroorzaakte wel heel wat schade. “Ze reed met haar auto tegen een geparkeerde wagen. Die werd op zijn beurt weggeslingerd en raakte daarbij nog twee andere geparkeerde wagens”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Na het ongeval reed ze gewoon weg. Niet veel later kon ze worden geïdentificeerd en bracht de politie een bezoek bij de vrouw thuis.

“Ze verkeerde op dat moment zeer duidelijk in staat van openbare dronkenschap”, gaat Van de Sande verder. “Ze slaagde er zelfs niet meer in om een ademtest af te leggen. Een dokter moest te plaatse komen om een bloedstaal af te nemen.” Haar rijbewijs werd ingetrokken voor vijftien dagen. Binnenkort gaat ze het mogen gaan uitleggen aan de politierechter. Opmerkelijk is dat de vrouw niet aan haar proefstuk toe is. Op 28 maart 2016 veroorzaakte ze eveneens een ongeval met stoffelijke schade terwijl ze onder invloed van alcohol was.

Drugscocktail

Afgelopen weekend werden er nog vier andere rijbewijzen ingetrokken voor vijftien dagen. Twee chauffeurs bleken onder invloed te zijn van drugs. Een ervan was een Nederlander en moest de boete onmiddellijk betalen. Twee andere chauffeurs waren onder invloed van alcohol en hadden respectievelijk 1,5 en 1,7 promille alchohol in hun bloed. Normaal gezien zou de politie ook nog het rijbewijs hebben ingetrokken van een andere chauffeur maar dat lukte niet omdat hij zijn rijbewijs niet op zak had.

“Uit verder onderzoek bleek het rijbewijs van de man op het politieparket van Antwerpen lag. Hij moest van de rechter zijn rij-examens opnieuw afleggen maar had dit nog niet gedaan”, legt Van de Sande uit. “Hierop werd beslist om zijn wagen aan de kant te zetten met een wielklem.” De man werd betrapt terwijl hij aan het rijden was onder invloed van drugs. Zo verklaarde hij spontaan eerder op de avond een joint te hebben geroken, een lijntje cocaïne te hebben gesnoven én een XTC-pil te hebben genomen.

Wisseltruc

In totaal werden er dt weekend 1.035 auto’s aan de kant gezet en moesten evenveel chauffeurs een ademtest afleggen. Naast de bestuurders die hun rijbewijs moesten inleveren voor vijftien dagen, moesten twaalf chauffeurs dit doen voor zes uur. Een van deze bestuurders probeerde de agenten te slim af te zijn. “Nadat hij bij de controle een positieve test aflegde moest hij zich begeven naar onze commandowagen voor een ademanalyse. Alleen stuurde hij zijn neef, die als passagier in het voertuig zat, naar de controle”, klinkt het bij de politiewoordvoerder. “De wissel viel meteen op. Desondanks de neven op elkaar gelijken. De neef van de chauffeur had namelijk zichtbaar meer tatoeages.” Later werd ook duidelijk waarom de neven de wisseltruc probeerden. Naar verluidt zou de oorspronkelijke chauffeur totaal geen rijbewijs hebben. Hij zal het binnenkort mogen gaan uitleggen aan de politierechter. Tot slot werden er tijdens de alcoholcontroles nog zestien rijbewijzen ingetrokken voor drie uur.