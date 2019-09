Dronken man steelt auto op verjaardag om te joyriden maar crasht Tim Van der Zeypen

09 september 2019

16u45 0 Mechelen Op de rechtbank van Mechelen is vandaag een man zich moeten komen verantwoorden voor de diefstal van Renault. De man ging er vervolgens mee joyriden maar crashte. Opmerkelijk is dat hij de diefstal pleegde op de dag van zijn verjaardag. Hij was onder invloed.

“De man besloot in mei 2019 om zijn verjaardag op een toch wel bijzondere manier te vieren”, opende openbaar aanklaagster Nele Van Looy haar vordering. De man zag toen een Renault staan in de Stenenmolenstraat. De wagen stond nog te draaien, de eigenaar was enkele spullen aan het uitladen. “Plots sprong hij in de wagen en reed hij ermee weg”, ging de aanklaagster verder. “Tijdens die vlucht reed hij bijna een politie-inspecteur aan en crashte hij uiteindelijk tegen een ander voertuig. Het bleef gelukkig bij stoffelijke schade.”

Tijdens de vaststellingen werd niet alleen duidelijk dat hij onder invloed was, ook bleek dat hij op het moment van de feiten onder elektronisch toezicht stond. “Zo schond hij dus ook zijn opgelegde voorwaarden en werd hij meteen opgesloten in de gevangenis”, aldus de aanklaagster. Maandagvoormiddag verscheen hij dan ook aangehouden voor de rechter. De wagen kon gerecupereerd worden maar liep aanzienlijke schade op. De eigenaar ervan diende een schadeclaim in van ongeveer 1.700 euro.

“Alleen op verjaardag”

Bij de verdediging werden de feiten niet betwist. Een uitleg voor zijn daden had hij niet. “Ik weet tot op vandaag nog steeds niet wat me heeft bezield om in die auto te springen”, vertelde de Mechelaar aan rechter Goedele Van den Brande. Een mogelijk aanleiding voor zijn overmatig medicatie gebruik op die dag had hij wel. “Ik was alleen op mijn verjaardag. Ik voelde me slecht in mijn vel. Omdat ik ook heel wat problemen met mijn vrouw”, besloot de man.

Zijn advocaat vroeg om een straf met probatie-uitstel uit te spreken. Het parket verzette zich daar tegen. Het vorderde een celstraf van twee jaar effectief alsook een geldboete die kan oplopen tot 800 euro. “Meneer heeft al vele kansen gekregen in het verleden maar heeft deze allen verprutst. Blijkbaar pleegt meneer enkel geen nieuwe feiten op de momenten dat hij vast zit in de gevangenis”, eindigde de aanklaagster haar vordering.

Vonnis 23 september.