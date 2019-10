Dronken leerling-chauffeur loopt met 2,6 promille in bloed tegen de lamp na verkeersongeval Tim Van der Zeypen

28 oktober 2019

08u30 0 Mechelen E en dronken chauffeur is afgelopen weekend zijn voorlopig rijbewijs kwijt gespeeld na een verkeersongeval op het kruispunt ter hoogte van McDonalds in Mechelen. “De man verloor de controle over zijn stuur en belandde met zijn wagen in de gracht”, luidt het bij de politie. Toen zij ter plaatse kwamen voor de vaststellingen, bleek hij 2,6 promille alcohol in zijn bloed te hebben. “Hij mocht de nacht doorbrengen in een politiecel”, aldus de politie nog.

De leerling-chauffeur was een van de vijftien chauffeurs waarvan de politie afgelopen het rijbewijs introk voor vijftien dagen. In totaal liepen er 33 dronken chauffeurs tegen de lamp. “Twee andere chauffeurs waren naast alcohol ook onder invloed van drugs”, licht politiewoordvoerder Dirk Van de Sande toe. “Zes chauffeurs tot slot waren enkel onder invloed van drugs. Het ging onder meer om cannabis en cocaïne.”

De leerling-chauffeur zal het binnenkort mogen gaan uitleggen aan de politierechter in Mechelen. Hij riskeert naast een rijverbod nog een bijkomend rijverbod van zodra hij zijn definitief rijbewijs heeft. “Na het ongeval moesten we zijn wagen ook nog takelen. Ook voor deze kosten zal hij mogen opdraaien”, gaat Van de Sande verder.

Een andere chauffeur die afgelopen weekend zijn rijbewijs voor vijftien dagen introk, werd betrapt ter hoogte van de Elektriciteitstraat op de N16. Hij negeerde er het bevel van een politie-inspecteur tot stoppen. “Een politieploeg moest hem achtervolgen. Na een tijdje werd hij aan de kant gezet”, aldus Van de Sande.

Valse naam

Naast de vijftien rijbewijzen die werden ingetrokken voor vijftien dagen, leverden twaalf bestuurders hun rijbewijs in voor zes uur. Veertien anderen deden dit voor drie drie uur. Tot slot onderschepte de politiezone op de Zandpoortvest in Mechelen nog een chauffeur die geen rijbewijs, noch identiteitskaart op zak had. “Hij gaf de identiteit op van zijn broer”, besluit Van de Sande. “Niet veel later bleek ook waarom hij een valse naam gaf. Zijn rijbewijs ligt namelijk al meer dan een jaar op de griffie van de politierechtbank.”

Tijdens de controle-acties van de politiezone Mechelen-Willebroek werden 1.159 chauffeurs gecontroleerd. De actie kaderde in het verkeersactieplan van de politiezone.