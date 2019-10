Dronken chauffeur rijdt met bestelwagen in gracht TVDZM

21 oktober 2019

08u15 0 Mechelen Een chauffeur is afgelopen weekend zijn rijbewijs kwijt gespeeld nadat hij met zijn bestelwagen de gracht langs de Stuivenbergbaan was ingereden. De chauffeur was dronken en bleek 2 promille alcohol in zijn bloed te hebben.

Afgelopen weekend werden er achttien chauffeurs betrapt op dronken rijden. In totaal werden 766 ademtests afgenomen. Naast de bestuurder van de bestelwagen, moest ook nog een vrouw haar rijbewijs inleveren voor vijftien dagen. “De vrouw had bij controle 1,6 promille alcohol in haar bloed”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Verder werden er nog zes rijbewijzen ingetrokken voor zes uur. Een van deze bestuurders bleek in herhaling te vallen. In mei 2019 liep deze chauffeur ook al een keer tegen de lamp. “Twee andere chauffeurs zijn nog maar beginnende bestuurders”, klinkt het nog bij Van de Sande. Tot slot werden er nog tien rijbewijzen ingetrokken voor drie uur.

Fietsverlichting

Gelijktijdig met de alcohol- en drugscontroles werden er ook nog drie fietsers aan de kant gezet. Zij kregen elk een proces-verbaal van 58 euro. “Ze reden zonder voor- en achterlicht”, besluit Van de Sande. De controle-acties kadereden in het verkeersactieplan van de politiezone Mechelen-Willebroek.