Dronken chauffeur kon niet meer op benen staan TVDZM

30 september 2019

13u58 0

In de Maanstraat heeft de lokale politie van Mechelen-Willebroek een chauffeur aan de kant gezet die duidelijk dronken was. “Hij werd aan de kant gezet omdat hij kort daarvoor een bevel tot stoppen van onze collega’s had genegeerd”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Toen we hem wilden controleren, bleek dat hij nog amper op zijn benen kon staan.” Na een ademtest bleek hij 2 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. In totaal betrapte de politie dertien chauffeurs. “Naast de chauffeur in de Maanstraat moesten zes anderen hun rijbewijs inleveren voor zes uur en nog eens zes anderen deden dit voor drie uur”, klinkt het nog bij de politie. 927 chauffeurs tot slot werden aan de kant gezet om een ademtest af te leggen.