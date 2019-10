Dronken chauffeur haalt snelheden tot 130 kilometer per uur in achtervolging Tim Van der Zeypen

14 oktober 2019

12u30 0 Mechelen Afgelopen weekend heeft de politie van Mechelen-Willebroek een autobestuurder uit het verkeer gehaald. Hij was dronken en reed onder invloed van cannabis. De chauffeur sloeg eerst nog op de vlucht van de politie. Hierbij haalde hij snelheden tot 130 kilometer per uur. In totaal werden er dit weekend 1.156 chauffeurs aan de kant gezet voor adem- of drugstest.

De dronken chauffeur werd voor het eerst opgemerkt aan het kruispunt van fastfoodrestaurant McDonalds. Hij vertrok er met gierende banden. “De man sloeg af op de Guido Gezellelaan en haalde vervolgens snelheden tot 130 kilometer per uur”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Op de Guido Gezellelaan telt er een maximum toegelaten snelheid van 50 kilometer per uur.”

De politie was intussen in de achtervolging gegaan. Aan de verkeerslichten het kruispunt van de Battelsesteenweg vertrok hij opnieuw met gierende banden. Op de Battelsesteenweg en in een poging om de wagen aan de kant te zette, werd er opnieuw een topsnelheid gemeten van 100 kilometer per uur.

Agressief

Wanneer de politie er in was geslaagd om de chauffeur te laten stoppen, bleek hij 1,7 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Een latere bloedtest duidde ook nog aan dat hij onder invloed was van cannabis. “Tijdens de controle gedroeg hij zich ook bijzonder agressie tegenover onze collega’s”, gaat Van de Sande verder. “Dit leverde hem een extra proces-verbaal op.”

Het rijbewijs van de man werd ingetrokken voor vijftien dagen. Binnenkort zal hij zich ook nog voor de politierechter moeten verschijnen. Hij riskeert een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro en een bijkomend rijverbod. Naast de dronken snelheidsduivel, moesten er tien chauffeurs hun rijbewijs inleveren voor vijftien dagen.

Geen rijbewijs

Tijdens de alcohol- en drugscontroles liepen er in totaal 44 chauffeurs tegen de lamp. “Tweeëntwintig anderen moesten dit doen voor zes uur, negen anderen deden dat voor drie uur”, aldus Van de Sande. Twee betrapte weggebruikers bleken helemaal niet in het bezit te zijn van een rijbewijs.

Een daarvan was een motorrijder. Hij werd opgemerkt door de politie omdat zijn voertuig niet was ingeschreven bij Dienst Inschrijvingen van Voertuigen (DIV). “Hij bleek onder invloed te zijn van een cocktail aan drugs en toen we zijn rijbewijs wilden intrekken, bleek hij er geen te hebben. Dat lag op de politierechtbank”, aldus Van de Sande. “De man bleek bovendien ook enkele opgelegde voorwaarden niet na te leven, werd gearresteerd en aangehouden door de onderzoeksrechter.”

Cannabis

De motorfiets werd in beslag genomen en getakeld. Hetzelfde gebeurde met een personenwagen waarvan de chauffeur eveneens niet over een rijbewijs beschikt. In de wagen werd er overigens nog een gebruikershoeveelheid cannabis aangetroffen en in beslag genomen. De controles afgelopen weekend, kaderden binnen het verkeersactieplan van de politiezone Mechelen-Willebroek.