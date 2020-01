Dronken bestuurder tegen politie: “Ik wou eens kijken naar jullie reactietijd… en die viel best mee!” Wannes Vansina

01 januari 2020

12u07 0 Mechelen De lokale politie Mechelen-Willebroek voerde tijdens de nacht van oud op nieuw alcoholcontroles uit op diverse locaties. 17 van de 519 gecontroleerde bestuurders liepen tegen de lamp. “Ik wou eens kijken naar jullie reactietijd… en die viel best mee!”, verklaarde een dronken fietser doodleuk.

Twee bestuurders verkeerden onder invloed van drugs, vijftien andere hadden te diep in het glas gekeken. Onder die laatste een vrouw die bij het zien van het controledispositief op de N15 zich prompt op het fietspad zette.

Bij aankomst van de toegesnelde agenten bleek ze aan het bellen. Bij het uitstappen uit haar voertuig bleek dat zij nog amper op haar benen kon staan. Ze had onvoldoende kracht om een geldige ademanalyse af te leggen. Ze mocht haar roes uitslapen in de cel.

Fietsers

Nog op de N15 maakte ook een groep fietsers het bont. Ze reed op de eerste rijstrook in plaats van op het fietspad richting Mechelen. Ter hoogte van de Plattebeekstraat hielden de fietsers stil voor het rode verkeerslicht, op één na. Hoewel hij de politiecontrole duidelijk moet hebben zien staan aan de andere kant van het kruispunt, reed hij gewoon door.

Hij negeerde het bevel om te stoppen en zette een sprint in. Nadat hij door een interceptievoertuig was gestopt, bleek hij 1,4 gram pro mille alcohol in zijn bloed te hebben. Gevraagd naar de reden waarom hij niet wou stoppen, antwoordde betrokkene - een 19-jarige jongeman - doodleuk: “Ik wou eens kijken naar jullie reactietijd…en die viel best mee!”.

1.260 euro boete

Verder werd een man betrapt die op 8 december 2018 al eens tegen de lamp liep met strafbare alcoholopname in het verkeer. Een Nederlander diende zijn boete van 1.260 euro onmiddellijk te betalen.