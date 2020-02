Dronken bestuurder probeert te ontsnappen aan alcoholcontrole en rijdt kegel omver Tim Van Der Zeypen

24 februari 2020

14u20 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft afgelopen weekend 1.227 chauffeurs aan de kant gezet tijdens verschillende alcohol- en drugscontroles. 32 bestuurders liepen tegen de lamp, 26 ervan hadden te veel gedronken, vier anderen waren onder invloed van drugs.

De politie moest in totaal negen rijbewijs intrekken voor vijftien dagen. Dat gebeurde onder meer bij een chauffeur die naast twee promille ook onder invloed was van cannabis. De chauffeur probeerde zich eerst nog aan de controle te onttrekken door zich te parkeren langs de N16.

“Onze collega’s spraken hem hierover aan waarop hij alsnog verder reed. Daarbij reed hij wel over een van onze rode verkeerskegels”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Zijn rijbewijs had hij bovendien niet op zak. Daarom werd zijn wagen aan de kant gezet en kreeg een stuurstang totdat hij zijn rijbewijs komt inleveren.”

Geen rijbewijs

Tijdens de controleacties werd er ook nog een 21-jarige chauffeur zonder rijbewijs aangetroffen. Hij testte positief op het gebruik van cannabis. Omdat hij niet over een rijbewijs beschikt, werd ook zijn wagen in beslag genomen. “Het voertuig waarmee hij reed was overigens niet het zijne”, aldus de politiewoordvoerder.

Al die tien chauffeurs mogen het binnenkort gaan uitleggen voor de politierechtbank in Mechelen. Ze riskeren een bijkomend rijverbod en geldboetes die kunnen oplopen tot 3.000 euro. 22 andere chauffeurs die tegen de lamp liepen afgelopen weekend komen er allicht vanaf met een minnelijke schikking.

“Acht van hen moesten hun rijbewijs inleveren voor zes uur, veertien anderen moesten dit verplicht doen voor drie uur”, besluit de politie. De controles kaderden in de WODCA-actie van de politiezone. Ook in de nabije toekomst zullen deze controles worden herhaald.