Dronken bestuurder crasht na wilde vlucht: Rijbewijs was al ingetrokken Wannes Vansina

07 september 2020

08u32 0 Mechelen Negen bestuurders speelden hun rijbewijs voor vijftien dagen kwijt na wodca-controles door lokale politie Mechelen-Willebroek afgelopen weekend. Een tiende, van een dronken man die na een wilde vlucht crashte op het Kardinaal Mercierplein, kon niet worden ingetrokken omdat hij het al kwijt was.

De man merkte vrijdagnacht de politiecontrole op de B101 op en maakte meteen rechtsomkeer. Hij stoof met gedoofde lichten tegen de rijrichting weg en racete via Brusselsteenweg richting centrum, op de hielen gezeten door interceptieploegen.

“Aan het kruispunt met de Jubellaan negeerde betrokkene flagrant de rode verkeerslichten en reed aan hoge snelheid richting centrum. Op de rotonde aan het station nam hij de eerste afslag rechts naar de Stationsstraat om vervolgens links af te slaan en als spookrijder de Coxiestraat in te rijden”, beschrijft de politie de vlucht.

De vlucht eindigde abrupt op het Kardinaal Mercierplein. De brokkenpiloot knalde op de verhoogde middenberm, verloor de controle over zijn stuur en kwam op het kruispunt tot stilstand. Zijn rijtuig diende te worden getakeld.

“Hij legde een positieve ademtest af en had 1,6 gram pro mille alcohol in zijn bloed. Zijn rijbewijs bleek bij de Politierechtbank in Vilvoorde te liggen. Op 25 mei verbaliseerden wij hem ook al wegens drugs in het verkeer.”

Lachgas

In totaal werden 1.228 ademtests afgenomen. 37 bestuurders testten positief: 31 wegens strafbare alcoholopname en 6 wegens drugs in het verkeer. Negen rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.

Onder hen een 19-jarige jongeman die positief testte op cannabis die zijn voorlopig rijbewijs niet eens bijhad. Zijn voertuig, niet eens zijn wagen, werd geïmmobiliseerd. Bovendien had hij twee flessen lachgas in zijn auto liggen.

Zeven bestuurders moeten hun rijbewijs inleveren voor zes uur, twintig voor drie. Een werd dit jaar al twee keer eerder geverbaliseerd wegens alcoholgebruik in het verkeer, een andere veroorzaakte op 17 juni een ongeval met stoffelijke schade onder invloed van drank.

Verder werd nog een persoon gearresteerd die nationaal geseind stond, drie andere waren op te sporen ingevolge een gerechtelijk dossier. Verder werd 25,3 gram cannabis, 3 gram hasj, 1 joint en 1 grinder in beslag genomen. Een persoon die de openbare orde verstoorde, mocht een tijdje afkoelen in de cel.