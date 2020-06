Dronken autobestuurster (50) rijdt tegen paaltje en vlucht te voet weg Tim Van Der Zeypen

02 juni 2020

10u00 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft het rijbewijs ingetrokken van een vijftigjarige vrouw. Ze was onder invloed van alcohol. De vrouw reed afgelopen maandagnamiddag tegen een paaltje in de Borchtstraat. Toen een getuige de medische diensten contacteerde, sloeg ze te voet op de vlucht.

Het ongeval gebeurde omstreeks 12.30 uur. “De vrouw was de controle over haar stuur verloren en botste tegen een paaltje”, luidt het bij politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Een getuige van het ongeval kwam meteen ter plekke en probeerde de vrouw te helpen. Bij het bellen van de medische diensten, probeert de vrouw te vluchten.” Naar verluidt stapte de vrouw eerst opnieuw in haar wagen en probeerde ze vervolgens weg te rijden.

Alleen lukte dit niet en reed de vrouw opnieuw tegen hetzelfde paaltje. “Hierop verliet de vrouw haar wagen en sloeg ze op de vlucht. Te voet deze keer”, aldus Van de Sande. Haar handtas en autosleutels liet ze achter. De politie werd intussen verwittigd en kwam ter plaatse.Niet veel later konden zij haar identificeren en aantreffen in haar appartement in de Lakenmakerstraat.

De vrouw werd ingerekend en overgebracht naar het politiekantoor in Mechelen. Daar bleek ze dronken te zijn. “De vrouw legde een positieve ademtest af. Hierop werd beslist om haar rijbewijs in beslag te nemen voor vijftien dagen”, besluit politiewoordvoerder Van de Sande. De vrouw zal het binnenkort mogen gaan uitleggen aan de politierechter.