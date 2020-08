Drones helpen stad bij inspectie van moeilijk bereikbare plekken Els Dalemans

06 augustus 2020

Mechelen Mechelen schakelt drones in om de gebouwen die onderhouden moeten worden door de stad te inspecteren. "Deze dronebeelden geven ons meteen een duidelijk zicht op de daken en moeilijk bereikbare plekken", zegt schepen van gebouwen Koen Anciaux.

“Met behulp van deze drones worden ‘conditiestaatmetingen’ uitgevoerd, dit betekent dat we de staat waarin onze gebouwen zich bevinden gaan inventariseren en inspecteren. Normaal gezien gebeurt zo’n meting met hoogtewerkers, maar met het gebruik van een drone verloopt alles veel sneller en gemakkelijker. Vanop de grond krijg je meteen een duidelijk zicht op de staat van de gebouwen.”

Gebreken en pannes

Donderdagochtend vloog de drone over 7 locaties, onder andere over de assistentiewoningen van de residenties Hoogstad, Zilveren Abeel en Lisdodde. “Stad Mechelen staat in voor de onderhoud van deze assistentiewoningen van het Zorgbedrijf Rivierenland. Eens we de resultaten van de dronevluchten hebben, kunnen we een onderhoudsplanning opmaken. Zo weten we wanneer we welke kosten mogen verwachten voor elk gebouw. Bovendien kunnen we sneller reageren bij gebreken en pannes.”

De metingen worden steeds uitgevoerd door een firma gespecialiseerd in dronevluchten, aan deze inspectieronde hangt een prijskaartje van bijna 15.000 euro.