Drijvende planteneilanden te water gelaten in vlieten Wannes Vansina

16 juni 2020

16u59 1 Mechelen De Mechelse vlieten in de Zelestraat en de Lange Heergracht krijgen deze week drijvende planteneilanden. Die moeten niet alleen het water zuiveren, maar zouden ook verkoelend werken én een geschikt habitat vormen voor vissen, vogels en insecten.

In totaal wordt een vijfde tot een kwart van de vlieten in de Zelestraat en in de Lange Heergracht beplant. Het gaat van waterzuiverende planten of planten die insecten of andere diertjes aantrekken tot decoratieve beplanting.

“Over enkele weken zullen de planten al een flink stuk gegroeid zijn en vormen de eilanden letterlijk een oase van rust in onze binnenstad, zowel voor diertjes als voor mensen”, zegt Patrick Princen, schepen van Natuur- en Groenontwikkeling.

De eilanden worden bevestigd aan de muren. “Dit is het eerste project in Vlaanderen waar we samen met onze partner Urban Green drijvende eilanden aanleggen. Eerder deden we dit al in Nederland, Duitsland en Frankrijk”, aldus tuinaannemer Mike Van der Zalm uit Keerbergen.