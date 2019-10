Driehonderd leerlingen verwelkomen Mechelse brandweer in nieuwe kazerne: “Nu kunnen we gebied sneller bedienen” Tim Van der Zeypen

15 oktober 2019

18u45 7 Mechelen De Mechelse brandweerpost van Hulpverleningszone Rivierenland is dinsdagnamiddag verhuisd naar hun nieuwe kazerne naast de Nekkerhal. De brandweer deed dat in colonne, onder begeleiding van de politie én met loeiende sirenes. Bij hun aankomst werden de pompiers verwelkomd door leerlingen uit naburige scholen. “Indrukwekkend”, klonk het bij de pompiers.

De poort van de oude brandweerkazerne werd kort voor 14 uur voorgoed dichtgetrokken. Vanuit de Dageraadstraat trokken vervolgens meer dan 25 brandweerwagens naar hun nieuw kazerne in de Plattebeekstraat. “Een einde van een tijdperk”, reageert burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD). “Maar de oude kazerne was tot op de draad versleten dus kwam de nieuwe kazerne net op tijd.”

Na ruim zeventig jaar namen de Mechelse pompiers dinsdagnamiddag dus officieel hun intrek in de nieuwe kazerne. Deze werd recent nog omgedoopt tot ‘De Waterduivel’. “Het is toch een speciaal momentje”, vertelt bandweerluitenant Ronny Cornelis. “Kort voor we vertrokken kwamen de buren naar ons toe om afscheid te nemen en lieten ze ons weten dat ze ons gingen missen. Dat deed toch wel iets.”

Warm welkom

De verhuis van de Mechelse pompiers ging niet onopgemerkt voorbij. Zo lokte de stoet op weg naar hun nieuwe kazerne heel wat kijklustigen en werd er uitgebreid gezwaaid door voetgangers of schoolkinderen. Aan hun nieuwe kazerne stonden dan weer zo’n driehonderdtal leerlingen uit in de buurt gelegen scholen hen op te wachten. De leerlingen waren uitgenodigd door de brandweerzone en verwelkomden de pompiers met ballonnen en tekeningen. “Fantastisch en indrukwekkend”, klonk het bij verschillende brandweermannen.

Brandweerpost Nekker

Naast een nieuwe kazerne, kregen de Mechelse pompiers ook een nieuw naam. Brandweerpost Mechelen werd omgetoverd naar brandweerpost Nekker. Vanmiddag dus enkel maar enthousiaste reacties. “Dankzij de nieuwe ligging kunnen we het gebied sneller bedienen”, luidt het bij de leiding. “Brandweerpost Nekker is een van de belangrijkste posten binnen onze zone gaande van Heist-op-den-Berg aan de oostkant tot Sint-Amands langs de westkant.”

De nieuwe kazerne huisvest niet enkel de 97 beroepsbrandweermannen, negen vrijwilligers en een veertigtal administratieve medewerkers, maar binnenkort nemen ook de uitvoeringsdiensten van de stad Mechelen hun intrek in de kazerne.