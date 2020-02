Drie woninginbraken in sprookjeswijk TVDZM

07 februari 2020

10u15 0

De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart naar drie inbraken. Die vonden allen plaats in de zogeheten sprookjeswijk. Zo werden er woningen doorzocht in de Elfenstraat, de Duivenstraat en in de Kadodderstraat. “Telkens gingen de daders op dezelfde manier te werk. Zo werd er achteraan de woning een raam geforceerd”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Eens in het pand werd alles doorzocht en werd er een geldsom buit gemaakt.” De daders zijn voorlopig nog spoorloos.