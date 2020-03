Drie winkeldieven riskeren vijftien maanden cel Tim Van Der Zeypen

14u50 0 Mechelen Drie Algerijnen hebben zich maandag moeten verantwoorden voor de rechter. Ze stonden terecht voor een reeks winkeldiefstallen. Het parket eist celstraffen van vijftien maanden effectief.

Het trio werd op 18 februari jongstleden op heterdaad betrapt bij een winkeldiefstal in het centrum van Mechelen. Ze probeerden toen kledij te stelen met een winkeltas die was afgedekt met aluminiumfolie. Het drietal werd opgepakt door de politie en aangehouden door de onderzoeksrechter. Sindsdien zitten ze in de cel.

Maandag verscheen hun zaak al voor de rechter. Daar was het parket bijzonder streng: “Het gaat hier om een goed georganiseerde bende die speciaal naar België is afgezakt om diefstallen te plegen. Terwijl twee van hen de diefstallen pleegden, hield de derde de buit bij.”

De feiten werden door twee van de drie beklaagden niet ontkend. Hun advocaten vroegen een mildere straf en vooral één met uitstel. “Mijn cliënt was op doorreis van Duitsland naar Frankrijk en was gestopt in België. Hij verbleef er bij vrienden en pleegde de diefstal enkel omdat zijn geld op was”, aldus advocate Liesbeth De Vleeschouwer. De derde beklaagde vroeg de vrijspraak. Hij beweerde de zak met gestolen spullen enkel te hebben gevonden.

Een vonnis volgt op 6 april.