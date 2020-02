Drie winkeldiefstallen leveren veertiger een celstraf met uitstel op TVDZM

04 februari 2020

11u40 0 Mechelen De rechter in Mechelen heeft een 46-jarige man uit Moldavië schuldig bevonden aan drie winkeldiefstallen. Alle drie zou hij gepleegd hebben op dezelfde dag.

In november 2019 werd hij op heterdaad betrapt bij een winkeldiefstal bij Van den Borre in Mechelen. Toen ook zijn wagen werd doorzocht, troffen de agenten enkele goederen aan die gestolen waren in supermarkt Delhaize en schoenenwinkel Brantano.

De 46-jarige ontkende de feiten niet. Volgens hem pleegde hij de diefstallen omdat hij geen geld had en in zijn wagen leefde. “Maar wat gaat meneer dan met damesschoenen of met een strijkijzer doen”, vroege openbaar aanklager Karel Berteloot zich vorige maand af.

De raadsman van de veertiger, Cédric Monheim stelde een milde straf voor. De rechter ging daar met de uitgestelde celstraf deels op in. Wel moet hij nog een effectieve geldboete betalen van 400 euro. De wagen van de 46-jarige, een Opel Astra, tot slot werd verbeurd verklaard.