Drie senioren worden slachtoffer van diefstal portefeuille Els Dalemans

13 oktober 2019

Een 66-jarige vrouw is op de Veemarkt in Mechelen het slachtoffer geworden van de diefstal van haar portefeuille. Een gauwdief kon deze ongemerkt uit haar handtas halen. De dame is naast haar identiteitsdocumenten ook haar bankkaart en een geldsom kwijt. Hetzelfde overkwam een 70-jarige vrouw op de Botermarkt in Mechelen en een 77-jarige vrouw tijdens het winkelen in de Bruul.