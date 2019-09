Drie personen naar het ziekenhuis na uitslaande brand Tim Van der Zeypen

18 september 2019

Langs Rodeveld in Muizen (Mechelen) is woensdagochtend brand uitgebroken in een woning. Drie personen werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Ze hadden teveel rook ingeademd. De brand brak uit rond 9.15 uur. Het was een fietser langs de Vaart die de brand had opgemerkt en alarm sloeg. De brandweer is momenteel nog volop bezig met de bluswerken. De brand is onder controle. De schade lijkt groot. De Muizenvaart is voorlopig afgesloten voor het verkeer.

Later meer.