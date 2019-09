Drie personen afgevoerd na woningbrand, buren proberen te blussen met tuinslang Tim Van der Zeypen

18 september 2019

10u20 10 Mechelen Bij een woningbrand langs Rodeveld in Muizen bij Mechelen zijn woensdagochtend drie personen afgevoerd naar het ziekenhuis. Ze hadden teveel rook ingeademd. Buurtbewoners probeerden de brand nog te blussen met een tuinslang maar zonder succes. Naast de woning waar het heeft gebrand, liep ook nog een studio zware schade op.

De brand werd vanochtend opgemerkt omstreeks 9.15 uur door een fietser langs de Muizenvaart. Hij merkte een rookontwikkeling op en ging aanbellen. De bewoners waren op dat moment niet thuis, de buren wel. “Ik werd opgeschrikt door iemand op straat die aan het roepen was dat het brandde. Ik ben gaan kijken en zag een felle rookontwikkeling. Niet veel later zag ik de vlammen door het dak schieten”, vertelt de buurvrouw van de getroffen woning.

Tuinslang

Intussen werden ook de hulpdiensten verwittigd en de brandweer kwam ter plaatse. Bij hun aankomst sloegen de vlammen volledig uit het dak. De buren hadden intussen al een bluspoging ondernomen met een tuinslang maar zonder succes. De brandweer had heel wat moeite met de bluswerken. “Het ging om een oud huis waar veel in was verbouwd met hout en isolatie. De vuurhaard was ook heel moeilijk te bereiken. We hebben heel wat moeten uitbreken”, vertelt brandweerkapitein Peter Verelst.

De brand situeerde zich op de eerste verdieping van de woning. Na ruim een half uur blussen was de brand onder controle. De schade is groot. Een woning liep aanzienlijke brandschade op, een naastgelegen studio ook. Beide woningen werden onbewoonbaar verklaard. Bij de buren was er ook rookschade. Zij moesten hun woning tijdens de bluswerken verlaten. “We hebben de woning geventileerd. Na nieuwe CO-metingen zal er beslist worden of de bewoners opnieuw terug naar hun woning mogen”, klinkt het nog.

Rookintoxicatie

Bij de brand raakten ook drie personen gewond. Het ging om de bewoner van de studio. Hij was naar verluidt nog aan het slapen op het moment van de brand en moest worden gewekt. De twee andere gewonden waren vader en zoon. Het ging om de buren van de getroffen woning. Zij raakten bevangen door de rook tijdens bluspogingen en in pogingen om enkele spullen te redden uit de brand.

Een oorzaak van de brand is er nog niet en wordt verder onderzocht. Tijdens de bluswerken werd de Muizenvaart afgesloten. Fietsers en voetgangers moesten een omleiding volgen.