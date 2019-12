Drie nieuwe arrestaties in onderzoek naar grote cocaïnebende Tim Van der Zeypen

06 december 2019

15u00 0 Mechelen In het onderzoek naar de grote cocaïnebende In het onderzoek naar de grote cocaïnebende die vorige week werd opgerold , heeft het gerecht drie nieuwe arrestaties uitgevoerd. “Twee verdachten werden vrijgelaten onder voorwaarden, de derde kreeg een enkelband”, bevestigt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens.

De man die een enkelband kreeg, verscheen vrijdagochtend voor de raadkamer in Mechelen. Hij werd eerder deze week opgepakt door de politie. Zijn aanhouding werd door de voorzitter van de raadkamer intussen verlengd. De man wordt verdacht van zijn betrokkenheid bij een grote cocaïnebende die begin vorige week werd opgerold door het Mechelse gerecht.

De bende zou onder leiding staan van een Mechelse familie en had klanten in Oost-Vlaanderen maar ook in grote delen van Vlaams-Brabant. Zes van de verdachten, waaronder ook spilfiguur en bendeleider Saïd A., werden in april 2019 nog veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Ondanks hun arrestaties, het lopende onderzoek en de veroordelingen, bleven ze volgens het parket dus gewoon verder dealen.

Drugs en geld

Na ruim anderhalf jaar observaties en telefonie-onderzoek, greep de politie vorige week maandag in en werden er verschillende verdachten gearresteerd. Bij de huiszoekingen werden er naast verschillende auto’s ook tal van luxeproducten in beslag genomen. “Van horloges tot zelfs twee eigendomsaktes van panden in Marokko”, klonk het eerder. “Tot slot werden er ook grote hoeveelheden drugs en heel wat wapens en geld aangetroffen.”

De raadkamer verlengde vrijdagochtend ook nog de aanhouding van een van de oorspronkelijke achttien aangehouden verdachten. Hij zat al in de gevangenis maar zal daar nu nog zeker een maand langer moeten verblijven. Net zoals de andere verdachten in het drugsdossier waarvan hun aanhouding vorige week vrijdag al werd verlengd.