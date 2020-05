Drie jaar cel gevorderd tegen cocaïnedealer Tim Van Der Zeypen

18 mei 2020

Het parket in Mechelen heeft een celstraf gevorderd van drie jaar effectief tegen Abdelbari M. De Mechelaar stond terecht voor het verhandelen van cocaïne én het bezit van een verboden wapen. Vorige maand werd hij met zijn voertuig aan de kant gezet. Wanneer zijn auto werd doorzocht, bevond er naast zakjes met cocaïne ook nog een boksbeugel in zijn wagen. De politie arresteerde de jonge Mechelaar. Er volgde een onderzoek. Alleen zweeg de Mechelaar tijdens zijn verklaringen bij de speurders en de politie. “Maar gelet op de grote hoeveelheden cash geld en de aanwezigheid van drugs, zijn de feiten voldoende duidelijk”, aldus het parket. Zij vorderden maandagmiddag een celstraf. In totaal kreeg hij er al vier achter zijn naam. Drie ervan waren voor drugsfeiten. Gelet op de feiten, maar ook op basis van zijn strafblad, vorderde het parket een celstraf van drie jaar en een geldboete van 1.600 euro. Zijn advocate vroeg een werkstraf. “Misschien is dit wel de manier om hem aan het werk te krijgen”, besloot de strafpleiter. Vonnis op 8 juni