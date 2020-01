Drie inbrekers op vier keert terug van kale reis Wannes Vansina

01 januari 2020

12u31 0 Mechelen Inbrekers hebben zich nog snel een ‘dertiende maand’ trachten bijeen te stelen. Op vier plaatsen in Mechelen en Willebroek ondernamen ze een poging om een woonst leeg te roven.

In de Belgradestraat in Mechelen Zuid braken dieven in een woning in via een raam. Ze doorzochten het huis en konden de hand leggen op een geldsom.

Op drie andere plaatsen hadden inbrekers gelukkig minder succes. Nog in de Dijlestad braken ze in een woning in Kauwendaal in, maar werd niets gestolen. Een inbraakpoging in een appartement aan de Van Benedenlaan mislukte.

Ook in de Leeuwerikstraat in Willebroek bleef het bij een poging. Achteraan een woning werd een deur beschadigd, maar het pand werd niet betreden.