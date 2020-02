Drie inbraken in straal van twee kilometer TVDZM

17 februari 2020

08u25 0 Mechelen Dieven hebben afgelopen weekend ingebroken in drie woningen. Dat gebeurde allemaal in een straat van ruim twee kilometer. Een keer bleef het bij een poging.

De bewoners van een woning in de Sint-Jacobstraat hadden lawaai gehoord. Wanneer ze gingen poolshoogte nemen, sloegen de daders op de vlucht. Er werd dus geen buit gemaakt maar de daders beschadigden wel de voordeur. Vervolgens werd er dit weekend ook nog een raam geforceerd van een woning in de Abeelstraat. Hier werd een partij juwelen gestolen. Diezelfde buit werd ook gemaakt bij een woninginbraak in de Abeelstraat. Hier stelde de politie van Mechelen-Willebroek dan weer geen inbraaksporen vast. Of de inbraken aan elkaar kunnen worden gelinkt wordt nog verder onderzocht. De daders zijn voorlopig spoorloos.