Drie Georgiërs opgepakt: “Gedroegen zich zenuwachtig en hadden inbrekersmateriaal op zak” Tim Van Der Zeypen

04 maart 2020

08u30 0 Mechelen Op de E19 in Mechelen heeft de politie van Mechelen-Willebroek drie mannen opgepakt van 25, 32 en 33 jaar oud. De drie gedroegen zich verdacht en zenuwachtig. In hun auto werd ook inbrekersmateriaal aangetroffen.

Het was een patrouilleploeg die hen in de gaten had gekregen. Dat gebeurde omstreeks 16.30 uur. “Onze collega’s hadden een voertuig met Franse nummerplaten opgemerkt op de N16 en zette het voertuig even later aan de kant”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “De drie hadden een onsamenhangend verhaal voor hun aanwezigheid in de regio. Bovendien hadden ze inbrekersmateriaal op zak.”

Het ging volgens de politie onder meer om een koevoet, een schroevendraaier, een kniptang, een glasbreker en enkele handschoenen. De spullen en hun wagen werd in beslag genomen. De drie mannen werden overgebracht naar het politiekantoor in Mechelen. Daar werden ze na verhoor ter beschikking gesteld van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket