DPD test leveringen met elektrische bestelwagen Wannes Vansina

04 september 2019

19u44 0 Mechelen Pakjesbedrijf DPD is woensdag in Mechelen gestart met een testproject met een elektrische bestelwagen. Tot nu toe reden alle leveranciers op diesel.

DPD heeft volgens CEO DPD Belux Silvio Mestdagh de ambitie om de groenste last mile delivery maatschappij te worden en wil daarom de uitstoot terugdringen. “Met het testproject willen de voor- en nadelen, de opportuniteiten en beperkingen correct in beeld brengen.”

De elektrische bestelwagen is een van de dagelijks drie à vier bestelwagens die dagelijks in Mechelen rondrijden. Het voertuig heeft een autonomie van 165km, voldoende om de routes met gemiddeld 120 stops te rijden.

Schepen van Mobiliteit Alexander Vandersmissen zegt blij te zijn dat DPD een voortrekkersvol wil spelen. “In oktober roepen we alle logistieke spelers bijeen. Het doel: zero emissie in 2030.” Het testproject wordt georganiseerd in samenwerking met Essent en Volkswagen Heremans uit Ternat.