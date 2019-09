Door brand ontheemde majorettes krijgen onderdak in oude bibliotheek Wannes Vansina

16u47 0 Mechelen Het Mechelse majorettekorps Va et Vient heeft opnieuw een repetitieruimte. De dames kunnen in september terecht in het voormalige Artenova-gebouw aan het station en vanaf oktober, vervolgens verhuizen ze mee naar de oude bibliotheek in de Moensstraat.

De majorettes verloren hun repetitielokaal eind augustus bij de brand in de Oude Weverij in de Nijverheidsstraat. De stad en de vzw Mest komen nu met een oplossing. “Va et Vient kan vanaf oktober voor haar repetities een tijdlang terecht in de oude bibliotheek. Het gebouw biedt door de grote, afgescheiden ruimtes heel wat mogelijkheden. Ook de jonge kunstenaars en creatieve ondernemers van Artenova kunnen zich hier verder ontwikkelen”, zegt hij.

Va et Vient kan drie donderdagavonden in september gratis repeteren in Artenova en kan vanaf oktober iedere donderdagavond terecht in de oude bibliotheek, als gebruiker van de polyvalente ruimte bij Mest vzw. De stad hoopt ook voor Fatiboombastic snel een oplossing te kunnen vinden. De drumband verloor niet alleen zijn lokaal, maar ook zijn instrumenten en houdt momenteel een crowdfunding. Steunen kan via https://www.gofundme.com/f/fatiboombastic.