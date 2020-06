Dood George Floyd doet discussie over Van Kerckhovenstraat opnieuw oplaaien: “Straatnaam is gewelddadig”

Mechelen

“Hernoem de Van Kerckhovenstraat.” Dat is de eis van een online petitie van een Mechelse studente die wil aantonen tonen dat er een draagvlak is om de straat genoemd naar een bloeddorstige koloniaal een andere naam te geven. Volgens het stadsbestuur is een wijziging niet aan de orde, maar komt er wel een onderbord met historische duiding.