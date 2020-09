Domien Loubry en Kangoeroes Mechelen eindelijk verenigd: “Voorzitter toonde al verschillende keren interesse” Dirk Bogaerts

11 september 2020

20u40 0 Mechelen Het geflirt is voorbij. Kangoeroes Mechelen en Domien Loubry waren al geruime tijd verliefd op elkaar. Die verloving werd nu omgezet in een sprookjeshuwelijk. De Antwerpse spelverdeler tekende in de zomer een contract voor twee jaar.

Wordt Mechelen deze campagne het nieuwe walhalla voor de driepuntshotter? We kunnen er ons iets bij inbeelden. De transfers die de Mechelse club realiseerde – vooral Belgische dan, zijn gelauwerd om hun afstandsshot. Niet alleen de concurrentie - en in het minst de achterban, mag zich aan iets veelbelovend verwachten. Saai gaat het niet worden. “ Echt nieuw is deze speelstijl niet”, zegt de ondertussen 35-jarige Loubry. “Kangoeroes heeft zich op dat punt de laatste jaren geprofileerd als een gevaarlijke ploeg. De Winketkaai moet dit jaar nog meer dan anders de perfecte uitvalbasis worden, waar niemand graag komt spelen. Brussels had ook die reputatie. Als je kijkt hoe de ploeg is samengesteld, dan heb je inderdaad het potentieel om wat te creëren. Iedereen is gemotiveerd.”

Contract opgezegd

Loubry had nog een lopend contract bij Brussels, maar dat werd door beide partijen ontbonden. “Brussel heeft het eerlijk gespeeld. De club kon niet garanderen dat het nog een licentie kon ophoesten voor de Euromillions League. Het had geen zin om me aan dat contract vast te houden, vond ik. En wanneer Mechelen een valabele optie bleek te zijn, heb ik gekozen voor zekerheid. Toen Kangoeroes nog in tweede klasse speelde, toonde de voorzitter al verschillende keren belangstelling. Met een lach en een zwans werd er na de match meermaals over gesproken. Zo van ‘ wanneer kom je nu voor ons spelen’. “

Huis gekocht in Hombeek

“Het toeval wil dat mijn vriendin en ik een woonst in de buurt van Mechelen hebben gekocht, in Hombeek om precies te zijn. We zochten iets in het groen en ook dichter in de buurt van Brussel, waar mijn vriendin werkt. Omwille van Covid-19 lopen de verhuisplannen wat achter, maar dat komt goed. Volgend jaar hopen we daar te zitten. Tot die tijd blijven we in Merksem wonen.” Ondanks de meeste concurrenten al begonnen zijn aan hun voorbereiding, is Loubry op zichzelf aangewezen. “ Voor mij is dit niet anders dan anders. Ik kan mezelf voldoende motiveren, ook al voelt de situatie eentonig en vreemd aan. Met een dosis gezond verstand geraak je er wel. Van één ding ben ik zeker. Het gaat sowieso een speciaal seizoen worden”, aldus Domien Loubry.