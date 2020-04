Doldwaas ontwerperskoppel opent House Raccoon: “Een van de weinige merken die nog écht produceren in België” Wannes Vansina

07 april 2020

15u32 0 Mechelen Als alles goed gaat, openen “doldwaze” designers Anneleen Durnez (26) en Nathan Noëth (26) uit Mechelen midden mei hun eerste studio shop. Na betonnen potjes te hebben gemaakt in onder meer de keuken, de garage en de schuur, gaan ze aan de slag in een historisch pand in de Guldenstraat. Door middel van een Als alles goed gaat, openen “doldwaze” designers Anneleen Durnez (26) en Nathan Noëth (26) uit Mechelen midden mei hun eerste studio shop. Na betonnen potjes te hebben gemaakt in onder meer de keuken, de garage en de schuur, gaan ze aan de slag in een historisch pand in de Guldenstraat. Door middel van een crowdfunding hopen ze 10.000 euro op te halen.

Dinsdag waren Anneleen en Nathan, oorspronkelijk afkomstig uit Eppegem en Bonheiden, druk in de weer met verf en borstels in wat voorheen een kantoor was van Manpower. Midden mei hopen ze er hun House Raccoon te kunnen openen.

“We hebben lang getwijfeld of we toch niet in Antwerpen zouden opendoen, maar uiteindelijk hebben we toch voor onze eigen stad gekozen omdat je hier veel minder concurrentie hebt van andere hippe dingen”, vertelt Nathan.

Urban jungle

House Raccoon is een jong design label dat interieurdecoratie en -geschenken maakt, geïnspireerd door de urban jungle cultuur. Verwacht je dus aan plantenpotten allerhande, maar onder meer ook spiegels en lampen behoren tot het aanbod.

Het design label is overigens al een succes dankzij de eigen webshop en de verkoop in ongeveer honderd verkooppunten in negen landen. Maar Anneleen en Nathan droomden ook van een plek waar ze zelf mensen konden ontvangen en al hun producten op een plaats kunnen aanbieden.

Op maat

“We zijn een van de weinige merken die nog écht produceren in België. Dat aspect willen we veel dichter naar de mensen brengen.” Ze zullen er niet alleen hun standaard collectie verkopen, maar ter plaatsen werken op maat van de klant en dat niet alleen door middel van workshops.

De baseline: slow design made really fast. “Alle producten kan je meteen laten maken in de kleuren/terrazzo die je zelf wil én dezelfde dag nog meenemen naar huis. Een uniek concept in de wereld! Maatwerk is voor heel wat mensen niet alleen onbetaalbaar, je moet er vaak enkele dagen tot weken geduld voor hebben. Hier willen wij het verschil maken.”

Boom

House Raccoon werd in 2017 opgericht. Anneleen werkte als apothekeres in de industrie en Nathan als IT consultant, maar een nine to five job niet echt hun ding was. Ze begonnen potjes te maken van hun appartement omdat ze dat graag deden. Van de keuken ging het naar de garage, vervolgens naar de schuur van Anneleen haar grootouders hun boerderij.

Zoals de naam ‘Huis wasbeer’ misschien al deed vermoeden: Anneleen en Nathan nemen zichzelf niet al te serieus. Ze omschrijven zichzelf zelfs als een “doldwaas koppel”. “Design is vaak blasé. Natuurlijk moet je goede producten maken en dat nemen we ook ernstig, maar onszelf niet te veel”, lacht Nathan.

Momenteel werken ze samen met sociale werkplaats Mivas in Leuven, waar ze nu dagelijks met tussen 3 en 5 mensen aan de slag gaan. Opvallend is dat ze voor elk verkocht product een boom planten.