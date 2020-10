Doek valt voor parochiezaal Sint-Albertus: Ik Dien moet op zoek naar andere stek Wannes Vansina

02 oktober 2020

18u03 0 Mechelen Toneelkring Ik Dien in Muizen blijft niet bij de pakken zitten. Vanaf 17 oktober brengt het volledig coronaproof ‘Sunjata’, op de vertrouwde locatie in de parochiezaal. Het is er een van de laatste voorstellingen, want het bisdom wil het gebouw afbreken.

Corona trof Ik Dien net op het verkeerde moment. De generale repetitie werd nog gespeeld en de brouwer had geleverd, maar vervolgens kwam de lockdown en ging het licht uit. Toch koos het gezelschap voor een ander stuk, eentje van Pieter Embrechts. “Het vorige speelden we met tien acteurs, waaronder enkele 70-plussers. Sunjata kunnen we met een kleinere bezetting spelen, met jongere mensen die sowieso al deels tot dezelfde bubbel behoren. Ik neem geen risico’s. En er wordt niet gekust”, zegt voorzitter Annemie Du Bin.

Ook voor de veiligheid van het publiek werd tal van maatregelen genomen. Reserveren kan enkel via e-mail en je zit per bubbel aan een tafel, waardoor de regels van de horeca gelden. “Van de anders 110 bezoekers, kunnen er nu maar 60 binnen. Maar we zijn blij dat we kunnen spelen. Momenteel zijn wij het enige toneelgezelschap in Mechelen dat toneel speelt omdat de andere hun zaal te klein is.”

Het doek valt

Vraag is: hoelang nog? Ik Dien wil graag nog twee voorspellingen spelen dit seizoen, maar het is niet zeker of dat wel kan. “Als het bisdom echter volhardt in zijn plannen, zal het doek snel vallen over onze activiteiten dit speelseizoen. Eind december moeten we de zaal uit. Hopelijk krijgen we uitstel zodat we toch het einde van het seizoen halen”, zegt Du Bin.

Het nieuws komt niet als een verrassing. Van de sloop van de parochiezaal is al jaren sprake. “Maar als het dan zover is, dan doet dat toch zeer. Onze toneelkring bestaat 92 jaar, heeft altijd hier gespeeld. Hopelijk kunnen we in schoonheid eindigen. We hopen daarna dat we in Muizen kunnen blijven.”

Albertuskerk

Er werd altijd gezegd dat bij de sloop de toneelkring met andere verenigingen zou kunnen verhuizen naar de aangrenzende Sint-Albertuskerk, eigendom van de kerkfabriek, maar dat project raakte om budgettaire redenen volledig in het slop.

Sunjata wordt gespeeld op 17, 23, 24, 30 en 31 oktober, telkens om 20 uur. Op 31 oktober speelt Ik Dien ook een kindervoorstelling om 14 uur. Omdat het dan Halloween is, mag iedereen verkleed naar de voorstelling komen kijken. Reserveren kan via www.toneelikdien.be of via reservatie@toneelikdien.be.