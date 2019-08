Dodentocht-team Freya Perdaens zamelt 2.700 euro in voor VZW Ontrafel



Antoon Verbeeck

12 augustus 2019

10u11 0

Mechels gemeenteraadslid en Vlaams Parlementslid Freya Perdaens wandelde dit weekend de Dodentocht voor het goede doel. Naast 2.600 euro die de vijf deelnemers verdienden door zich per kilometer te laten sponsoren, veilde Perdaens ook het welkomstpakket dat zij als deelstaatssenator ontving. Dit leverde nog 112,50 euro op. Het bedrag gaat naar vzw Ontrafel, een begeleidings- en expertisecentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen. “Het was voor mij een enorm pijnlijke editie, maar als je achteraf dat bedrag ziet dat we bij elkaar stapten, was het alles meer dan waard,” aldus Perdaens