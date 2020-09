Doctor in de scheikunde wordt patissier: “Bij beiden is het een reactie van ingrediënten” Wannes Vansina

05 september 2020

10u25 15 Mechelen Verstopt achter de gevel van een rijhuis zit in de Arsenaalwijk in Mechelen een thuisbakkerij voor ‘net-iets-anderstaarten en -koekjes’. Marjan De Gieter (47) ruilde haar job in de farmaceutische sector in voor een bestaan als patissier. Marjammie!

Marjan werkte jarenlang in de farma-industrie als medical writer, tot ze uitviel. “Mijn therapeute raadde mij aan iets te zoeken waar ik energie van krijg. Ik ben op zoek gegaan en kwam bij bakken uit. Dat heeft trouwens veel gemeen met scheikunde: het is bij beide een reactie van ingrediënten.”

Jeugdpassie

Dat het bakken werd, mag eigenlijk niet verbazen. Het is een jeugdpassie van Marjan en ze beoefende het graag als hobby. “Als kind wilde ik graag bakkerijschool doen, maar dat mocht niet van thuis. Mijn ouders wilden dat ik eerst een universitair diploma behaalde. Ik ben dan gefascineerd geraakt door scheikunde en heb vervolgens een doctoraat behaald.”

Huurprijzen

Dankzij de begeleiding van Starterslabo kon ze een jaar geleden Marjammie veilig opstarten bij haar thuis in de Aambeeldstraat, waar ze werkt op bestelling. “Het was best pittig om mijn huis te laten voldoen aan de regels van de voedselveiligheid”, lacht ze. “Mijn man en kinderen mogen tijdens de bedrijfstijd niet in de keuken.”

Het is dan ook haar droom om op termijn de thuisbakkerij te verhuizen naar een ander pand en daar een winkel te starten, al maken de hoge huurprijzen dat niet gemakkelijk. “Het is leuk mijn eigen baas te zijn, maar wat mij vooral fantastisch motiveert zijn de reacties van de klanten.”

Gender reveal

Marjammie is geen klassieke patissier. Het is gespecialiseerd in gebak op maat, of het nu voor een verjaardag, babyborrel of een gender-revealparty is (met het geslacht van de komende baby verstopt in de taart). Indien gewenst bakt ze gluten- en/of lactosevrij. In de toekomst wil ze ook meer gaan bakken voor de horeca.

Corona was wel een domper. “Ik had een aantal evenementen zoals een babyborrel en een trouwbuffet, maar deze werden jammer genoeg geannuleerd. Met collega-starter Vanessa Raeyen van Zirla ben ik tijdens de lockdown dan wel begonnen met ‘blijf-in-uw-kotkoekjes’: koekjes voor een online koffieklets.”

Marjan benadrukt dat ze werkt met verse producten. “Jammer genoeg wordt bij de bakker veel chemisch spul toegevoegd om zaken langer vers te houden”, zegt de patissier.

Meer info op marjammie.be.