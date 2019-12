Dochters trakteren moeder (91) en medebewoners op kerstfeest in woonzorgcentrum Els Dalemans

25 december 2019

11u01 4 Mechelen Omdat haar mama voor het eerst niet meer bij Nik Iwens thuis kerstavond kon komen vieren, besloot de vrouw het kerstfeest naar haar 91-jarige moeder te brengen. “Mama verblijft in woonzorgcentrum De Muze in Muizen (Mechelen), waar ik hoofd van het animatieteam ben. Al snel paste ik mijn plan aan: in plaats van samen op een kamer te dineren, gaven we er één groot kerstfeest voor wel 20 bewoners.”

“Mijn mama wordt minder mobiel, voor het eerst lukt het ons niet meer om haar op kerstavond voor een paar uurtjes naar huis te halen. Onze kinderen werden verwacht bij de schoonfamilie, dus mijn man en ik hadden onze handen vrij. We besloten daarom zelf naar het woonzorgcentrum te trekken, om samen met mama op haar kamer iets te eten en er onze kerstavond door te brengen. Maar dat plan voelde niet helemaal goed, want als animatrice weet ik dat er nog heel wat andere bewoners zijn die op kerstavond nergens naartoe gaan en ook geen bezoek ontvangen”, zegt Iwens.

Garnaalcocktail

“Ik stapte naar de directeur, en vroeg toestemming om zelf een kerstfeest te organiseren. Ik deelde briefjes rond, en 20 bewoners schreven zich in. Om al het werk gedaan te krijgen, schakelde ik naast mijn man Geert ook mijn zus Bieke en haar man Jan in. Zo konden ook zij meteen kerst bij onze mama doorbrengen. We dekten samen de tafels in de cafetaria van De Muze, dronken samen met de bewoners een aperitiefje, serveerden een garnaalcocktail, een vers witloofsoepje, belegde broodjes en en kerstgebakje als dessert.”

White Christmas

Maar daarmee was het kerstfeest nog niet afgelopen. “Omdat de bewoners erg vroeg dineren, planden we aansluitend nog een kerstfilm. Ik koos voor ‘White Christmas’ uit 1954, goed voor een heerlijk nostalgische afsluiter van de avond. Ik haal enorm veel voldoening uit mijn job in dit woonzorgcentrum, en vond het daarom belangrijk om deze mensen ook een goed en gelukkig gevoel te geven door hen samen van dit moment te laten genieten.”