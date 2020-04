Docenten Thomas More geven verpleegkundigen AZ Jan Portaels spoedcursus Intensieve Zorg: “In ons hart zijn we nog altijd zorgverleners” Wannes Vansina

06 april 2020

13u53 48 Mechelen Thomas More Mechelen-docenten Verpleegkunde Cindy Heremans en Karel Matthys hebben een spoedcursus Intensieve Zorg gegeven aan een dertigtal verpleegkundigen van AZ Jan Portaels in Vilvoorde. “Ook al staan we nu in het onderwijs, in ons hart zijn we nog altijd zorgverleners.”

Om de coronacrisis het hoofd te bieden, breiden onze ziekenhuizen de capaciteit van hun afdelingen Intensieve Zorg sterk uit. De bestaffing gebeurt met verpleegkundigen van andere afdelingen en die hebben niet altijd veel relevante ervaring.

Cindy Heremans en Karel Matthys, die zelf jarenlange ervaring hebben met het werk op Intensieve Zorg, boden hun hulp aan en stelden drie partnerziekenhuizen online lesmodules ter beschikking. In Jan Portaels gingen ze ook ter plaatse bijscholingen geven aan kleine groepjes verpleegkundigen.

Beademing

“We zagen de beelden uit de ziekenhuizen en wisten meteen dat de switch voor sommige verpleegkundigen niet evident is”, vertelt Cindy Heremans. “Het is, vooral in deze werkomstandigheden, ongelooflijk belangrijk dat iedereen zich zeker voelt in het werk dat hij doet.”

De nadruk van hun bijscholing lag op technieken zoals monitoring en beademing, zaken die in de strijd tegen corona erg belangrijk zijn. De opleiding komt bovenop hun gewone lesopdracht. “Het is een dienstverlening naar het werkveld toe. Dat ligt ons nauw aan het hart.”

“Enorm dankbaar”

Jan Portaels-woordvoerder Helena Polfliet zegt “enorm dankbaar te zijn voor de gulle geste in moeilijke tijden”. “Het personeel van Intensieve Zorgen staat onder druk en de vraag naar bijkomend personeel is hoog. We zijn dan ook heel tevreden dat verpleegkundigen de kans krijgen om zich om te scholen.”