Directeur neemt na 27 jaar afscheid van GO! basisschool De Spiegel Wannes Vansina

26 juni 2019

19u57 0 Mechelen Basisschool De Spiegel in Leest neemt deze week afscheid van het schooljaar en van directeur An Hereygers (56). In plaats van zelf een school te leiden, zal ze voortaan andere directeurs van Scholengroep 5 met raad en daad bijstaan.

An Hereygers beleefde geen gemakkelijke start van haar carrière. “Ik studeerde af in 1983. Het was een tijd van leerkrachtenoverschot. Het heeft even geduurd voor ik mijn plek had gevonden: van kleuterklassen tot het zesde leerjaar en zelfs het buitengewoon onderwijs, ik heb het allemaal gedaan. Achteraf bekeken heeft dat mij rijk aan ervaring gemaakt.”

“Tweede thuis”

In 1992 kwam ze in Leest terecht, om daar te blijven. Eerst gaf ze er les, sinds 2006 is ‘juf An’ directeur van de dorpsschool. “Het is mijn tweede thuis. Ik denk dat ik in mijn volgende job op de baan wel eens per ongeluk verkeerd ga afslaan”, lacht ze. Die volgende job is bij GO! Scholengroep 5. An Hereygers zal er samen met Tom Resseler, afscheidnemend directeur van De Spreeuwen, andere directeurs bijstaan.

“Het takenpakket van een directeur is zo divers dat de pedagogisch-didactische ondersteuning – die er moet zijn! - soms in het gedrang komt. Vandaar dat alle scholen middelen hebben samengelegd om twee ondersteunende functies in het leven te roepen. Ik wil directeurs helpen door hen onder meer administratief te ondersteunen en zo de planlast te verminderen. Ik zal rondreizen langs de scholen die vragen hebben.”

Clouseau

Ze ziet het als een logische stap. Hereygers was al vertrouwenspersoon voor Scholengroep 5, vertegenwoordigde deze in het lokaal overlegplatform (LOP) en was voorzitter van een pedagogische werkgroep. Het neemt niet weg dat ze afscheid neemt met een dubbel gevoel. Afgelopen weekend werd ze tot haar verrassing in de bloemetjes gezet tijdens het schoolfeest. Het oudercomité zong een aangepaste ‘Anne’ van Clouseau. Ook de leerkrachten maakten een hele nieuwe tekst op een gekende melodie en de kinderen deden een dansje dat ze in het geheim in elkaar hadden gestoken.

Geen eilandjes

Die samenhang is kenmerkend voor De Spiegel, ook al groeide het aantal leerlingen onder Hereygers van 120 naar 200. “Kleinschalig maar met een enorme betrokkenheid tot elkaar en met dat tikkeltje meer échte aandacht voor iedereen. Hier zijn geen eilandjes. We maken samen de school. De neuzen staan in dezelfde richting, leerkrachten kunnen altijd bij elkaar terecht. Ook de samenwerking met het oudercomité heb ik enorm gewaardeerd.”

Ze gaat de dorpsschool missen. “Als ik op de zetel moest zijn voor begrotingsbesprekingen, dan is het daar altijd zo verschrikkelijk stil. Hier denk ik soms: mannen, geef ons eindelijk eens wat rust. Maar dat gebouw vol met leven, dat ga ik misschien nog wel het meeste missen.” Wie de nieuwe directeur wordt, is nog niet bekend.