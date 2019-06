Directeur De Spreeuwen stopt en geeft boodschap aan overheid: “Deze job is mentaal té zwaar” Wannes Vansina

14 juni 2019

14u34 7 Mechelen Tom Resseler zet eind dit schooljaar een punt achter zijn directeurschap bij De Spreeuwen. Nochtans beschouwt hij de populaire Mechelse basisschool als zijn tweede thuis. Hij kan niet anders. Het schoolhoofd zag al te veel collega’s uitvallen. “De politiek is er nog niet uit, maar dit is een mentaal zwaar belastende job. Ik hou dit geen twintig jaar meer vol.”

Tom Resseler spendeerde al de helft van zijn leven in de Battelsesteenweg 259. Als kind zat hij er negen jaar op school, later werkte hij er zes jaar als leerkracht. Intussen is hij bezig aan zijn 14de jaar als directeur. Onder zijn leiding kwamen er een crèche en een grote nieuwbouw en groeide het leerlingenaantal van 475 naar 625. Hij blikt daar met voldoening op terug. “Als ik de kinderen goedgezind en enthousiast naar school zie komen, dan vind ik dat fantastisch. Bijna dagelijks komen ze een knuffel geven op de speelplaats. Ze weten dat ze bij mij terechtkunnen.”

M-decreet

Maar niet lang meer. Daarvoor is het directeurschap te zwaar. Volgens Resseler ontbreekt het aan voldoende ondersteuning. “Als directeur ben je manusje-van-alles. Je moet niet alleen je school leiden, maar ook het dak laten herstellen als het lekt en een luisterend oor zijn voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Ook de vele vergaderingen tijdens en na de schooluren dragen bij tot de hoge werkdruk. De politiek spreekt alsmaar over een planlastvermindering, maar in de praktijk merk ik daar heel weinig van. Met het M-decreet zijn hier ook kinderen terechtgekomen die hier niet op hun plaats zitten en de ondersteuning is minimaal.”

Klachten

Ook klachten maken de job zwaar. “Ouders zijn veeleisender geworden en komen zelfs vertellen hoe wij het moeten doen. Soms duurt het lang voor een klacht is afgehandeld. Dat kan over van alles gaan: een doorverwijzing van het CLB naar het buitengewoon onderwijs waarmee ze het niet eens zijn, een incident waaraan naar hun gevoel te weinig gevolg werd gegeven,… Terwijl we als school toch ook het beste willen voor de kinderen.”

Duizendpoten

Resseler laat het onderwijs niet los. Vanaf 16 augustus gaat hij samen met een collega binnen zijn schoolbestuur Scholengroep 5 aan de slag als beleidsondersteuner. “Het gaat om twee nieuwe functies om directeurs van onze 25 basisscholen te ondersteunen op technisch en pedagogisch vlak en hen te ontlasten waar we kunnen. Ik heb veel collega’s zien uitvallen door de te hoge druk, al dan niet met een burn-out tot gevolg. Alleen de laatste twee jaar gaven vier mensen er de brui aan.” Ook in de klas ziet hij er leerkrachten uitvallen. “Zij zijn de dag van vandaag duizendpoten. Ze moeten onderwijs op maat van elk kind bieden, wat gewoon niet haalbaar is als je alleen voor de klas staat.”

Voettochten

Toch was zijn vertrek geen gemakkelijke beslissing. Resseler voelt zich verbonden met de school – waar zijn twee dochters zitten – en uiteraard waren er veel mooie momenten. De realisatie van de nieuwbouw was een van de hoogtepunten, ondanks de bijhorende miserie. De solidariteitsweken waren dat ook. “De laatste jaren zamelen we geld in voor weeshuis M’Lisada in Oeganda. Ik blik daar met een warm gevoel op terug. Het project is voor mijn opvolger, maar de mensen daar laat ik niet achter mij. Ik ga terug.”

Een ander hoogtepunt waren de voettochten voor de zesdejaars, die al sinds 1947 jaarlijks worden georganiseerd. “De school is ervoor gekend. Elk kind krijgt tijdens de vijfdaagse een spreeuwenschild en een uniek spreeuwennummer. We gaan stilaan naar 2.500, zoveel jongens en meisjes zijn er al meegeweest.” Een opvolger voor Resseler is er nog niet.