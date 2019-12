Directeur De Maan stapt op vanwege besparingen: “Meer bezig met geld zoeken dan met theaterhuis runnen” Wannes Vansina

17u16 0 Mechelen Algemeen directeur Stef De Paepe verlaat begin volgend jaar Beeldsmederij De Maan. Na 6,5 jaar stapt hij naar zijn zeggen op vanwege het strakke financiële keurslijf waarin de stad het figurentheater dwingt. “Ik ben meer bezig met het zoeken naar geld dan met het runnen van een theaterhuis.” En dan moest de Vlaamse besparing nog komen. De cultuurschepen vindt de bewering “niet correct”.

De Maan ziet zijn toelage vanuit de stad al jaren krimpen. In 2016 met 5%, daarna jaarlijks met 15% procent. “Het gaat om een herverdeling bij de Mechelse kunstencentra, maar als je stedelijke en Vlaamse subsidies samentelt, was De Maan al de armste leerling uit de klas. De armste werd nog armer gemaakt, om de iets rijkeren wat meer te geven. Het heeft een enorme impact gehad. Zes jaar geleden voerde ik al een belangrijke besparingsoperatie door en werden twee mensen ontslagen. De beleidsmarge is zo klein geworden we niet meer kunnen doen wat we willen.”

Het financiële keurslijf is voor De Paepe de hoofdreden waarom hij besliste een stap terug te zetten. “Na vijf-zes jaar wroeten heb ik geen zin meer. Kijk, we zijn de stad dankbaar voor het prachtige gebouw dat we in bruikleen hebben gekregen. Maar om het te doen werken, zijn er wel middelen en mensen nodig. De stad heeft De Maan destijds gesteund toen het tot twee keer toe door de theatercommissie dreigde afgekeurd te worden. Maar nu het eindelijk goed draait, steun het dan ook”, roept hij op.

Vlaamse besparingen

De Paepe nam zijn beslissing al op het ogenblik dat de Vlaamse besparingen in de cultuursector nog moesten komen. De Maan ziet zijn structurele subsidie van 325.705 euro verminderd met 16.581 euro en wellicht zal ook de algemene vermindering van 60 procent van de projectsubsidies gevolgen hebben. Zo werd ‘VRETEN’, een voorstelling die vorige week in Oostende in première ging, deels gemaakt met zo’n subsidie.

“Het is voor iedereen in de sector aartsmoeilijk, maar een theater dat voor een jong publiek werkt, is extra kwetsbaar. We hebben een zeer goed draaiend huis, halen meer dan het dubbele uit eigen inkomsten dan het kunstendecreet voorschrijft. Maar we moeten héél véél spelen om het draaglijk te houden. We spelen veel schoolvoorstellingen. Kinderen betalen 5 euro, maar de overheadkost is net dezelfde.”

Humuslegger

Hij wijst ook op het belang van die schoolvoorstellingen. “De Maan is een humuslegger. Dankzij ons leren kinderen theater en de codes kennen. Raak ons en je hypothekeert de toekomst. Bovendien heeft ruim de helft van onze kijkers een migratieachtergrond. We hebben qua integratie en sociale cohesie een hele belangrijke functie.”

“Gezond huis”

Het beeld bestaat dat in kunsthuizen een hangmatcultuur heerst, maar dat klopt volgens De Paepe hoegenaamd niet. “Hier wordt keihard gewerkt. Zelf combineer ik de algemene leiding met het artistiek beleid, doe ik de programmatie en maak ik ook nog eens voorstellingen, vaak 2 per seizoen. Het is een waanzinnig en hels ritme geweest. Nu moet iemand die minder erfelijk belast is het maar overnemen en met jonge, nieuwe ideeën aan de slag gaan. Want ondanks de besparingen lever ik een gezond huis af, waar mijn opvolgers blij mee kunnen zijn.”

De raad van bestuur duidde intussen al opvolgers aan. Vicky Vermoezen wordt algemeen coördinator. Zij krijgt artistieke ondersteuning van Greet Jacobs, Gorges Ocloo en Femke Stallaert, drie makers/spelers die al langer met De Maan samenwerken. Wat De Paepe gaat doen, weet hij nog niet. “Maar ik blijf in de culturele sector.”

Cultuurschepen: “Financiële oefening niet gevolg van vermindering toelage”

Volgens schepen van Cultuur Björn Siffer heeft De Maan inderdaad iets moeten inleveren. “We hebben destijds inderdaad de middelen van de pot voor de kunstenorganisaties herverdeeld op basis van objectieve criteria en dat heeft ervoor gezorgd dat sommige organisaties meer en andere minder middelen kregen. Dat gebeurde in overleg met de Mechelse kunstenorganisaties. De Maan zat mee aan tafel”, zegt de schepen.

Maar de beweringen van De Paepe als zou de stad het theater financieel in de problemen hebben gebracht, noemt Siffer “niet correct”. “De financiële oefening die De Maan heeft moeten doen, was nauwelijks het gevolg van de verminderde stadstoelage, die overigens maar een fractie is van de Vlaamse subsidiëring. Het probleem was wel dat de personeelskosten enorm waren gestegen. Maar de financiën zijn intussen onder controle.”