Dijlestad vestigt extra aandacht op verdraagzaamheid tegenover holebi’s en transgenders Wannes Vansina

07 mei 2020

15u49 2 Mechelen De stad Mechelen wil dit jaar extra de aandacht vestigen op de Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie (IDAHOT), tot grote tevredenheid van de Homo- en Lesbienne Werking Mechelen (HLWM). “Rechten van seksuele minderheden zijn erg fragiel.”

De IDAHOT vindt plaats op zondag 17 mei. In Mechelen wordt daarom dit weekend niet alleen de regenboogvlag gehesen aan het stadhuis, maar voor het eerst ook op de Sint-Romboutstoren. Ook elders krijgt de dag extra zichtbaarheid: het regenboogzebrapad op de Grootbrug kreeg een likje verf, net als de regenboogbanken.

Picknicktafels

“We hebben tien nieuwe picknicktafels in regenboogkleuren aangekocht, maar die worden pas geplaatst van zodra picknicken op het openbaar domein weer veilig is”, zegt schepen Gabriella De Francesco. “We nodigen voorbijgangers uit om plaats te nemen en stil te staan bij het zinloos geweld dat er vandaag nog te vaak gebeurt omwille van iemands seksuele geaardheid.”

Ook op de digitale zuilen en via de sociale mediakanalen zal er aan sensibilisatie worden gedaan. “Of je nu holebi, transgender, biseksueel of interseksueel bent, we zijn in de eerste plaats allemaal Mechelaars. We hebben allemaal dezelfde rechten en verdienen gelijke kansen.”

“Alert blijven!”

HLWM wijst erop dat de recent verworven rechten van seksuele minderheden nog steeds fel bestreden, kostbaar en erg fragiel zijn. “Kijk maar naar wat op dit ogenblik nog gebeurt in Polen, Marokko, Rusland, enzovoort. Als aanmaning om alert te blijven kan dit tellen”, aldus bestuurslid Jan Huygens.

Voor alle activiteiten rond de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie in Mechelen, kijk op www.mechelen.be/IDAHOT.