Dijlestad telt 270 parkeerplaatsen voor personen met beperking: “Evolutie onbekend”

12 oktober 2020

Over het volledige grondgebied van Mechelen zijn er 270 parkeerplaatsen voor personen met een beperking: 167 permanente en 103 na een aanvraag door een bewoner. Dat blijkt uit een antwoord van burgemeester Alexander Vandersmissen (Vld-Groen-M+) op een vraag van gemeenteraadslid Marc Hendrickx (N-VA). “Dat lijkt misschien wel veel”, vindt de vraagsteller, “maar het zou best wel beter kunnen. Er is immers nood aan, zo leid ik toch af uit de vele opmerkingen en vragen die ik daarover krijg.” Volgens het stadsbestuur wordt de evolutie van het aanbod afgestemd op het aantal vragen of meldingen die binnenkomen. Over die evolutie worden wel geen cijfers bijgehouden. De stad kan dus niet zeggen of er plaatsen verdwenen dan wel bijkwamen.