Dijlestad steekt kerstverlichting in duurzamer en goedkoper kleedje Wannes Vansina

06 november 2019

16u20 2 Mechelen De stad Mechelen steekt haar kerstverlichting in een nieuw en duurzamer kleedje. Voortaan staat een andere firma in voor de versiering. Opvallend is dat voor het eerst ook de zaterdagmarkt kan rekenen op de nodige kerstdecoratie. Het gaat om een besparing, maar aan kwaliteit zou er niet worden ingeboet.

De komende vijf jaar doet Mechelen voor de kerstverlichting beroep op de firma Blachère Illumination. Medewerkers zullen de komende dagen liefst 362.465 lichtpuntjes ophangen in de winkelstraten van de binnenstad, op pleinen en hotspots en op de kerstmarkt. In de deelgemeenten zal telkens een opvallende plaats gedecoreerd worden. Meestal is dit het oud-gemeentehuis.

“Het wordt een warm traditioneel concept met een moderne knipoog. Elk jaar worden er een aantal zaken aangepast om nooit een déjà-vu effect te hebben. Daarnaast worden sommige winkelstraten en pleinen voorzien van een extra eyecatcher. Het winterse decor moet alle doelgroepen kunnen bekoren: bewoners en toeristen, maar ook de winkeliers en marktkramers”, zegt Greet Geypen, schepen van Economie.

Stadhuis

Een blikvanger wordt het stadhuis. Dat zal dynamisch worden uitgelicht door middel van DMX-verlichting. “Dit betekent dat de linkerkant en de kant van de Grote Markt op verschillende momenten van verlichtingspatroon en kleur zullen verschillen. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld op Valentijn alles een rode tint geven”, legt Johan Boyen, zaakvoerder van Avant Garde – dat instaat voor het concept en de uitwerking – uit.

Voor het eerst wordt ook de zaterdagmarkt betrokken en dat zou uniek zijn in Vlaanderen. Marktkramers kunnen vrijblijvend een decoratiestuk bekomen om tijdens de markt op te hangen. “Ook de zaterdagmarkt is een belangrijk onderdeel van Mechelen. Daarom willen we de gezellige sfeer van in de winkelstraten ook doortrekken naar de zaterdagmarkt”, verklaart Geypen.

Duurzaamheid

De opbouw gebeurt in drie fases. De eerste fase is de wintersfeer. De echte kerstaccenten zoals kerstbomen en kersthutten worden na Sinterklaas toegevoerd. Net zoals de vorige jaren zal vanaf 10 januari de kerstverlichting aangepast worden in de sfeer van Valentijn”, aldus de Economieschepen.

Duurzaamheid is een belangrijk element. Alle materialen en decoraties beschikken over zuinige ledverlichting. Op de kerstmarkt wordt er geen gebruik meer gemaakt van plastic decoratie, maar van echte groendecoraties die na afloop zullen worden verhakseld. De kerstbomen worden geleverd met een eco-certificaat: per lopende meter gekapte bomen, worden er 10 nieuwe stuks aangeplant. Voor de bestelling van de stad Mechelen, betekent dit dat er 500 nieuwe dennenboompjes geplant worden.

Besparing

Vorig jaar besteedde de stad zo’n 286.000 euro aan kerstverlichting. Dit jaar en de volgende vier jaar trekt de stad er jaarlijks zo’n 240.000 euro voor uit. “Dit is een mooie besparing voor de stad, zonder hiervoor op de kwaliteit en de beleving in te boeten”, maakt Boyen zich sterk. Aan de Mechelaars om daar binnenkort over te oordelen. De kerstverlichting wordt ontstoken op 29 november tijdens Black Friday.